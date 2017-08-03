Він пише нову історію: Віталій Кличко прокоментував рішення брата завершити спортивну кар'єру

Мер Києва Віталій Кличко прокоментував заяву свого брата Володимира про відхід з боксу. Відповідний пост він опублікував у Facebook.

"Володя прийняв рішення. Він перегортає сторінку. І пише нову історію...", – зазначив Кличко-старший.

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Нагадаємо, що сьогодні багаторазовий чемпіон світу з боксу Володимир Кличко оголосив про завершення спортивної кар'єри. Відеозвернення Володимир Кличко опублікував на офіційному YouTube-каналі братів Кличків.