Дякуємо, чемпіоне: соцмережі відреагували на рішення Кличка завершити кар'єру

"Головне - вміти вчасно зупинитися". Вболівальники і віп-персони коментують знакову подію.

Сьогодні Володимир Кличко повідомив, що завершує боксерську кар'єру. УНІАН вивчив реакцію користувачів соцмереж на заяву української легенди спорту. I heard the news this morning from Bernd Boente that Wladimir Klitschko has decided to retire from boxing. We wish him all the success — Eddie Hearn (@EddieHearn) 3 серпня 2017 р. Великий спортсмен і Легенда прийняв рішення піти з боксу. Важлива та мудра ниса - вміти вчасно зупинитися...... https://t.co/74kdHqDXhi — Lomako (@Lomako) 3 серпня 2017 р. Wladimir Klitschko has retired from boxing at the age of 41...



A true champion.

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