Дякуємо, чемпіоне: соцмережі відреагували на рішення Кличка завершити кар'єру

15:37, 03 серпня 2017
Бокс
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"Головне - вміти вчасно зупинитися". Вболівальники і віп-персони коментують знакову подію.

 

Сьогодні Володимир Кличко повідомив, що завершує боксерську кар'єру. УНІАН вивчив реакцію користувачів соцмереж на заяву української легенди спорту.

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Новина в сюжеті: Володимир Кличко завершив кар'єру
Теги: #Кличко завершує кар'єру#соцмережі про Кличко