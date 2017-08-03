Дякуємо, чемпіоне: соцмережі відреагували на рішення Кличка завершити кар'єру
15:37, 03 серпня 2017Бокс
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"Головне - вміти вчасно зупинитися". Вболівальники і віп-персони коментують знакову подію.
Кличко завершив кар'єру / klitschko-brothers.com
Сьогодні Володимир Кличко повідомив, що завершує боксерську кар'єру. УНІАН вивчив реакцію користувачів соцмереж на заяву української легенди спорту.
I heard the news this morning from Bernd Boente that Wladimir Klitschko has decided to retire from boxing. We wish him all the success— Eddie Hearn (@EddieHearn) 3 серпня 2017 р.
Великий спортсмен і Легенда прийняв рішення піти з боксу. Важлива та мудра ниса - вміти вчасно зупинитися...... https://t.co/74kdHqDXhi— Lomako (@Lomako) 3 серпня 2017 р.
Wladimir Klitschko has retired from boxing at the age of 41...
A true champion.
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Новина в сюжеті: Володимир Кличко завершив кар'єру