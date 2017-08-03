Легенда, чемпіон, епоха: що ми знаємо про Володимира Кличка (відео)

УНІАН вирішив підсумувати, які найвагоміші перемоги та нагороди має один із найуспішніших боксерів світу.

Володимиру Кличку – 41 рік. За свою професійну боксерську кар'єру він провів 69 боїв, з них - 64 перемоги, 5 поразок та жодної нічиєї. Крім того, Володимир Кличко посідає 2 місце за тривалістю чемпіонства у важкій вазі (9 років 7 місяців).

Володомир Кличко - екс-чемпіон світу у важкій вазі за версіями WBO (2000-2003, 2008-2015), IBF (2006-2015), IBO (2006-2015), WBA (2011-2015), а також за версією авторитетного журналу The Ring (2009-2015). Також український спортсмен є чемпіоном XXVI Олімпійських ігор у ваговій категорії понад 91 кг (1996).

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Як повідомляв УНІАН, Багаторазовий чемпіон світу з боксу Володимир Кличко завершує кар'єру. Таким чином 41-річний український спортсмен не буде проводити бій-реванш з Ентоні Джошуа, якому він програв у кінці квітня технічним нокаутом.