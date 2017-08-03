Повний текст звернення Володимира Кличка після завершення кар'єри

Український важкоатлет Володимир Кличко заявив у зверненні з приводу завершення кар'єри, що бокс допоміг йому у саморозвитку і самореалізації. Також він зазначив, що не досяг би таких висот без своїх уболівальників. Нагадаємо, що сьогодні 41-річний екс-абсолютний чемпіон світу оголосив про відхід зі спорту.

Нижче наводимо повний текст заяви Володимира Кличка, опублікованої на його сторінці в Youtube:

Читайте такожЗаяву Кличка про завершення кар'єри "поклало" його офіційний сайт– 27 років тому я зробив свій кращий вибір - обрав професію, яка стала моїм життям. Я почав свою подорож у спорті. Обраний шлях відкрив мені світ в буквальному сенсі цього слова. Мало країн, в яких я не бував. Я вивчив іноземні мови, почав свій бізнес, створив об'єкти інтелектуальної власності. Я допомагав нужденним, став мотиватором, модельєром, тренером, менеджером, промоутером, фінансистом. Я став такою людиною, якою прагнув бути. Я зміг зробити це і все ще можу завдяки тому, наскільки популярний бокс в світі, моїм власним талантам і, найважливіше, завдяки вам, моїм відданим фанатам.

Читайте такожКличко опублікував відеозаяву про завершення кар'єриВ якийсь момент життя кожному з нас потрібно бути готовим різко розвернути кар'єру і підготуватися до нової долі і нових викликів. Очевидно, я не виключення з правил, і зараз прийшла моя черга зробити це. Тепер настав мій час прийняти таке рішення. Я роблю це з деяким хвилюванням, але я абсолютно готовий до нових випробувань. Я чекаю і сподіваюся, що моя нова кар'єра, яку я спланував і яку я почав кілька років тому, буде такою ж успішною, як і попередня.

І нарешті, замість того, щоб просто сказати вам: "Дякую і до побачення!", – я хочу запросити вас продовжити цю красиву і захоплюючу подорож разом. Зі мною і з брендом Кличка. Тільки разом ми креативніші й продуктивніші. По-справжньому сильніші в усіх відношеннях. Разом – ми рушійна сила".