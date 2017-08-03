Заява Кличка про завершення кар'єри "поклала" його офіційний сайт

11:55, 03 серпня 2017
Бокс
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Новина про завершення кар'єри Володимиром Кличком викликала широкий резонанс серед громадськості.

Володимир Кличко завершує кар'єру боксера / klitschko-brothers.com

Близько 11:00 за київським часом легендарний український боксер Володимир Кличко на офіційному сайті опублікував заяву, в якій оголосив, що завершує кар'єру боксера.

Однак, очевидно, через занадто великий наплив відвідувачів офіційний сайт Кличка "ліг".

Досі сайт видає помилку "502".

Скріншот

Втім, відео-версія заяви Кличка доступна в його Twitter.

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Новина в сюжеті: Володимир Кличко завершив кар'єру
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