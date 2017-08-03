Заява Кличка про завершення кар'єри "поклала" його офіційний сайт

Близько 11:00 за київським часом легендарний український боксер Володимир Кличко на офіційному сайті опублікував заяву, в якій оголосив, що завершує кар'єру боксера.

Однак, очевидно, через занадто великий наплив відвідувачів офіційний сайт Кличка "ліг".

Досі сайт видає помилку "502".

Втім, відео-версія заяви Кличка доступна в його Twitter.