Заява Кличка про завершення кар'єри "поклала" його офіційний сайт
11:55, 03 серпня 2017Бокс
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Новина про завершення кар'єри Володимиром Кличком викликала широкий резонанс серед громадськості.
Володимир Кличко завершує кар'єру боксера / klitschko-brothers.com
Близько 11:00 за київським часом легендарний український боксер Володимир Кличко на офіційному сайті опублікував заяву, в якій оголосив, що завершує кар'єру боксера.
Однак, очевидно, через занадто великий наплив відвідувачів офіційний сайт Кличка "ліг".
Досі сайт видає помилку "502".
Скріншот
Втім, відео-версія заяви Кличка доступна в його Twitter.
Моє рішення. Дивись тут: https://t.co/zi6sWV7I70— Klitschko (@Klitschko) August 3, 2017
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Новина в сюжеті: Володимир Кличко завершив кар'єру