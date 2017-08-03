Кличко опублікував відеозаяву про завершення кар'єри

Відеозвернення Володимир Кличко опублікував на офіційному YouTube-каналі братів Кличків.

У зверненні він заявив, що це ще не кінець, оскільки він ще кілька років тому спланував нову кар'єру, якою вже почав займатися. При цьому він висловив надію, що його нове починання буде таким самим успішним, як і попереднє.