Кличко опублікував відеозаяву про завершення кар'єри
11:54, 03 серпня 2017Бокс
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Легендарний український бокс-важковаговик Володимир Кличко оголосив про завершення своєї боксерської кар'єри і виклав відеозвернення до своїх уболівальників.
Володимир Кличко оголосив про завершення кар'єри / скріншот YouTube
Відеозвернення Володимир Кличко опублікував на офіційному YouTube-каналі братів Кличків.
У зверненні він заявив, що це ще не кінець, оскільки він ще кілька років тому спланував нову кар'єру, якою вже почав займатися. При цьому він висловив надію, що його нове починання буде таким самим успішним, як і попереднє.
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