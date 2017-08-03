Володимир Кличко завершує кар'єру боксера

Багаторазовий чемпіон світу з боксу Володимир Кличко завершує кар'єру. Про це повідомляє офіційний сайт спортсмена.

Таким чином 41-річний український спортсмен не буде проводити бій-реванш з Ентоні Джошуа, якому він програв у кінці квітня технічним нокаутом.

Раніше планувалося, що бій-реванш відбудеться в листопаді в американському Лас-Вегасі.

Програш від Джошуа став другим поспіль для Кличка. Раніше він програв в листопаді 2015 року іншому британцеві - Тайсону Ф'юрі.

Володомр Кличко - екс-чемпіон світу у важкій вазі за версіями WBO (2000-2003, 2008-2015) [2], IBF (2006-2015), IBO (2006-2015), WBA (2011-2015) [3], а також за версією авторитетного журналу The Ring (2009-2015). Також український спортсмен є чемпіоном XXVI Олімпійських ігор у ваговій категорії понад 91 кг (1996).