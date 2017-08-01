Володимир Кличко прочитав курс лекцій в університеті Санкт-Галлена

Екс-чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Володимир Кличко прочитав курс лекцій з проблем менеджменту в університеті Санкт-Галлена (Швейцарія).

За словами Володимира, на початку його першої лекції багато студентів ставилися до нього скептично, але досить швидко змінили свою думку.

«Визнаю, що бачив питання в очах деяких студентів, коли вперше прийшов читати лекції. Було видно, що вони запитували: «Що нам може розповісти боксер? Що він може розповісти про менеджмент?».

Читайте такожНовий рейтинг WBA Кличко в п'ятірці найсильнішихВони знали мене, як людини з рингу. Людину без сорочки. Але вже до кінця дня всі ці знаки питання зникли. Плюс, я дійсно через спорт дізнався багато речей, які роблять менеджерів успішними.

Ніхто не фокусується на меті краще, ніж професійний спортсмен. Йому, як і менеджерам, потрібна витривалість, спритність, концентрація та координація, а також сміливість і дисципліна. У мене є великий досвід в усьому цьому, що я і намагався передати в лекціях.

Багато людей думає, що я вмію тільки займатися боксом. І знаєте що? Мені подобається ця недооцінка, я вважаю її великою перевагою. Той, хто недооцінив суперника на рингу, практично програв. Це ж стосується і підприємницької діяльності», – сказав Кличко в інтерв'ю Finanzen.