Всесвітня боксерська база BoxRec внесла бій Кличко - Джошуа в графік поєдинків на листопад

Всесвітня боксерська база даних BoxRec внесла поєдинок між українцем Володимиром Кличком і чемпіоном світу за версіями IBF, WBA і IBO Ентоні Джошуа в свою базу даних. Згідно інформації сайту, повторний бій українця і британця пройде 11 листопада в Лас-Вегасі, США.

Читайте такожКличко: Якщо я прийму рішення про матч-реванш з Джошуа, то точно не гроші будуть визначальним пунктом у цьому випадкуНагадаємо, про цю дату нещодавно заявляв і Едді Хірн, що представляє інтереси Джошуа. Тим не менш, офіційного оголошення про матч-реванш ще не було.

Нагадаємо, 29 квітня в Лондоні Джошуа виграв у Кличка технічним нокаутом в одинадцятому раунді. У 41-річного українця є опція на другий бій з Джошуа.