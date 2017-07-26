Бій Усик -Хук відбудеться 9 вересня в Берліні

Сьогодні було офіційно оголошено про те, що поєдинок Олександра Усика і Марко Хука в рамках Всесвітньої боксерської суперсерії відбудеться 9 вересня в Берліні, повідомляє boxing-mma.com.

Інформація про квитки і андеркарт поєдинку повинна з'явиться найближчим часом.

Непереможений Олександр Усик — перший номер «посіву» турніру World Boxing Super Series і головний претендент на перемогу. Поєдинок Усик — Хук відбудеться на арені Max-Schmeling-Halle, вміщує трохи більше десяти тисяч глядачів.

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30-річний Олександр Усик провів на професійному рингу 12 поєдинків і у всіх переміг, 10 разів — нокаутом. У рейтингу боксерів першої важкої ваги він займає 1-е місце, чемпіон за версією WBO.

32-річний Марко Хук провів 45 поєдинків: 40 перемог, 4 поразки і 1 нічия. В рейтингу займає 7-е місце.