Промоутер Джошуа назвав можливу дату реваншу з Кличком

Промоутер Едді Хирн, що представляє інтереси чемпіона світу за версіями WBA, IBF і IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа, заявив, що сподівається на позитивну відповідь Володимира Кличка в питанні реваншу з його підопічним, а також назвав передбачувану дату можливого поєдинку, повідомляє Братство Кличко.

За словами Хірна, під час свого візиту до Лас-Вегасу, він не тільки подивився кілька арен, де може відбутися повторний поєдинок між Джошуа і Кличко, але і подав документи, щоб отримати ліцензію промоутера в штаті Невада і мати можливість організувати потенційний реванш.

Читайте такожДжошуа про бій-реванш: Я не буду чекати рішення Кличка вічно«Я був на MGM, на T-Mobile Arena. Лас-Вегас є лідером у плані вибору арени для проведення можливого реваншу, -цитує Хірна Sky Sports. - 11 листопада - це дата, яку ми промалювали. Але у нас є ще пара тижнів, щоб отримати відповіді на всі організаційні питання. Вважаю, що Володимир Кличко збирається прийняти цей бій, і я дійсно думаю, що поєдинок пройде в Вегасі. Ентоні був там близько 10 днів, насолоджувався відпочинком і пізнав це місто. Тут чудові арени, а кількість британських уболівальників, які приїдуть на цей поєдинок, буде ще одним доповненням до події, якою, думаю, ми будемо насолоджуватися довгий час. Схрестімо пальці за Вегас і 11-е листопада».

Як повідомляв УНІАН, 29 квітня Кличко програв в титульному бою Джошуа у Лондоні, на знаменитому стадіоні "Уемблі".