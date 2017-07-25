Поляков завоював титул інтернаціонального чемпіона WBA

Український боксер Віктор Поляков (13-1-1, 6 КО) завоював титул інтернаціонального чемпіона WBA в другій середній вазі, повідомляє Isport.

Поляков здобув перемогу над колишнім "регулярним" чемпіоном WBA італійцем Джованні Де Каролісом (24-8-1, 12 КО) одноголосним рішенням суддів – 118-110, 117-111, 116-112.

Поєдинок проходив у Римі.

Зазначимо, що Поляков провів свій четвертий поєдинок у цьому році. Раніше українець здобув перемогу над поляком Даріушем Секом (26-3-2, 8 КО), який до цього завершив бій з німцем Тоні Крафтом (11-0-1, 3 КО), нічиєю, а також зазнав поразки від болгарина Спала Генова (8-0-0, 6 КО).