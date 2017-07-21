Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Мартін хоче реванш з Джошуа

Екс-чемпіон світу в суперважкій вазі Чарльз Мартін, який втратив свій титул IBF у квітні 2016 року після поразки нокаутом від Ентоні Джошуа, хоче провести матч-реванш з британським боксером, повідомляє Братство Кличко.

Про це заявив менеджер американця Майк Борао, зазначивши, що наступний бій його підопічний проведе проти бійця з Топ-15 надважкої ваги.

«Я впевнений, що, коли Чарльз в кращій формі, він здатен перемогти будь-якого суперника. І зараз він хоче це довести більше, ніж коли-небудь. Він не шукає боїв заради грошей. Наступний його поєдинок відбудеться з кимось з топ-15 рейтингу, - цитує Борао BoxingScene. - У нього сильна мотивація, він розуміє, що для реваншу з Джошуа йому потрібен пояс. Його турбує тільки завоювання чергового титулу, так що він може отримати бій з Джошуа».

Як повідомляв УНІАН, на даний момент Джошуа очікує рішення Володимира Кличка про бій-реванш і не розглядає інших пропозицій.