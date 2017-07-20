Новий рейтинг WBA - Кличко в п'ятірці найсильніших

Всесвітня боксерська асоціація (WBA) оновила свій рейтинг, де у надважкій вазі українець Володимир Кличко зберіг за собою п'яту сходинку, повідомляє Братство Кличко.

З несподіванок нової версії рейтингу – повернення Олександра Повєткіна, який раніше втратив місця в рейтингах світових організацій через допінговий скандал.

Читайте такожКличко: Так, я думаю про спортивну пенсіїТоп-10 рейтингу WBA в суперважкій вазі

Суперчемпіон – Ентоні Джошуа

1. Луїс Ортіс

2. Олександр Устінов

3. Шеннон Бріггс

4. Фрес Окендо

5. Володимир Кличко

6. Мануель Чарр

7. Олександр Повєткін

8. Джаррелл Міллер

9. Кубрат Пулєв

10. Тревор Брайан

Як повідомляв УНІАН, 29 квітня в Лондоні на стадіоні Уемблі Володимир Кличко програв титульний бій британцю Ентоні Джошуа нокаутом в 11-му раунді, допустивши другу поразку поспіль у своїй кар'єрі.