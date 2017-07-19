Досі непереможні боксери Вайлдер і Ортіс проведуть між собою бій у Нью-Йорку

Чемпіон світу з боксу у важкій вазі за версією WBC Деонтей Вайлдер проведе свій наступний бій проти кубинця Луїса Ортіса. Про це пише BoxingScene.

Місце проведення – "Барклайс-центр" в Брукліні (Нью-Йорк, США). Найбільш ймовірна дата – 4 листопада. Менш імовірний варіант, що бій відбудеться 14 жовтня на тому ж майданчику.

Луїс Ортіс здобув 27 перемог (23 з них нокаутом) і не зазнав за кар'єру жодної поразки. Два бої були визнані такими, що не відбулися.

Послужний список Вайлдера – 38 перемог (37 нокаутом) і також жодної поразки.