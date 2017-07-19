Ломаченко готовий віддати півмільйона доларів свого гонорару боксеру, який його переможе

Дворазовий олімпійський чемпіон Василь Ломаченко розкритикував останні перемоги чемпіона WBC Мігеля Берчельта (31-1, 28 КО) і володаря титулу WBA Хесріла Корралеса (21-1, 8 КО), а тепер зробив потенційним суперникам привабливу пропозицію, повідомляє SportArena з посиланням на інтерв'ю боксера EsNews YouTube.

«Якщо вже пішла така жара і пішла така розмова, то я заплачу додатково 500 тисяч доларів зі своїх грошей. Заплачу тому, хто в мене виграє пояс чемпіона в другій напівлегкій вазі. Мені не потрібні їхні гроші. Мені потрібні чотири пояси. Мені потрібно визнання того, що я дійсно є кращим», — сказав Ломаченко.

Інші чемпіони світу у другій напівлегкій вазі вперто ігнорують Ломаченка, що і змусило українця перейти до активних дій.

Як повідомляв УНІАН, 5 серпня Василь Ломаченко в Лос-Анджелесі буде захищати свій титул в бою з Мігелем Марріагой.