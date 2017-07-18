Берінчик може виступити в андеркарті бою Усик – Хук в Києві

Український боксер легкої ваги Денис Берінчик вирушив у Карпати, де почне підготовку до свого повернення на ринг разом з Олександром Усіком і тренером Сергієм Ватаманюком, повідомляє Isport.

Очікується, що Денис Берінчик проведе бій в андеркарті поєдинку Усик – Хук. Цей бій в рамках Всесвітньої боксерської суперсерії може пройти 9 вересня в Києві. Підтвердження дати та місця бою очікується на цьому тижні.

Що стосується Берінчика, то зараз йдуть переговори з декількома потенційними суперниками, але до підписання контракту їхні імена не розкриваються.

29-річний Берінчик на професійному рингу провів 6 боїв, всі виграв - 3 нокаутом. На любительському рингу спортсмен завоював срібло чемпіонату світу та Олімпійських ігор-2012 в Лондоні.