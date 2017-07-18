Джошуа згадав "солодкий удар" від Кличка у 4-му раунді бою в Лондоні

Чемпіон світу за версіями WBA, IBF, IBO у суперважкій вазі, британський боксер Ентоні Джошуа, розповів про свій нокдаун в поєдинку проти Володимира Кличка, заявивши, що навіть не побачив удар правою від українця, повідомляє Братство Кличко.

Читайте такожМенеджер Джошуа: З приводу реваншу з Кличком все вирішиться в найближчі два тижніЗа словами Джошуа, він дуже високо цінує інтелект Володимира Кличка, але відчував, що його вуличний менталітет допоможе здобути перемогу на «Уемблі».

«Він дуже розумний, у нього є науковий ступінь у філософії, але у нього немає таких навичок, як у мене, - розповів Джошуа в інтерв'ю Sky Sports. - Як тільки бій був зупинений, я посміхнувся і сказав собі: «Ти не можеш мене взяти. Але його удар правою, це було щось. Але навіть цього було недостатньо, щоб перемогти мене. Цей удар звалив мене, але не переміг. Треба визнати, я навіть не бачив, що сталося. Це був «солодкий» удар».

Як повідомляв УНІАН, 29 квітня в Лондоні на стадіоні "Уемблі" відбувся бій за титул чемпіона світу, в якому Кличко програв Джошуа технічним нокаутом у 11-му раунді.