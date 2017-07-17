Український чемпіон світу WBO Ломаченко кинув виклик всім чемпіонам у своїй ваговій категорії

Чемпіон світу за версією WBO в другій напівлегкій вазі Василь Ломаченко (8-1, 6 КО) розкритикував поєдинки інших володарів поясів свого дивізіону і закликав їх не уникати об'єднання чемпіонських звань, повідомляє SportArena.

Василь звернувся до потенційних суперників у своєму нинішньому дивізіоні через сторінку менеджера Эгиса Клімаса в Instagram:

«Це стосується всіх чемпіонів у другій напівлегкій вазі. Не робіть цього — ви змушуєте наш дивізіон виглядати погано. Я бачив пару ваших боїв. Це повний відстій! Люди не будуть платити гроші, щоб побачити подібне. Наші фанати будуть йти спати. Давайте об'єднувати титули і робити наш спорт цікавим. У зворотному випадку я перейду в 135 фунтів, де сподіваюся зустрітися зі справжніми бійцями. Давайте поважати наших уболівальників і доводити справою свій статус чемпіонів!», — зазначив українець у зверненні до потенційних суперників.

5 серпня в Лос-Анджелесі Василь Ломаченко буде проводити захист належного йому титулу WBO у ваговій категорії 59 кг проти Мігеля Марріагі. При цьому команда українця не приховує, що той задумався про перехід в легку вагу (135 фунтів), так як чемпіони в 130 фунтах не поспішають зустрічатися з українським «Хайтеком» (прізвисько Ломаченко).