Промоутер К2: Думаю, в бою-реванші Кличко переможе Джошуа

Глава промоутерської компанії K2 Том Лефлер розповів про можливий реванш Володимира Кличка проти Ентоні Джошуа та зазначив, що дуже хотів би побачити цей бій знову, незважаючи на те, що українець поки не прийняв остаточного рішення, повідомляє Xsport з посиланням на інтерв'ю промоутера програмі Seconds Out.

Також Лефлер впевнений, що саме Кличко зможе здобути перемогу в реванші:

«Я б дуже хотів побачити реванш між Кличком і Джошуа. Але Володимир поки не прийняв остаточного рішення, чи хоче він повторного бою проти Ентоні. Едді Хирн був у Лас-Вегасі і мав розмову зі мною. Він питав про організацію поєдинку Альвареса проти Головкіна, але також ми торкнулися теми реваншу Кличко – Джошуа.

Читайте такожКличко: Так, я думаю про спортивну пенсіюЯкщо нам вдасться провести реванш у США, це було б чудово. Це був би бій між двома найкращими боксерами надважкої ваги. Я знаю, що і багато фани хотіли б знову побачити цей бій. Але поки Володимир не сказав свого слова, цей поєдинок буде залишатися лише нашим бажанням. Якщо він погодиться, то я підтримаю його на 100%. Проти Джошуа Кличко провів один зі своїх найкращих боїв за останній час. І я насправді думаю, що він виграє в реванші. Тому я б дуже хотів побачити цей бій.

Володимир провів видатну кар'єру. Він займає друге після Джона Луїса місце за кількістю років, протягом яких він був чемпіоном. Він досяг всього, про що можна тільки мріяти в спорті. Крім того, реванш йому не потрібен з фінансової точки зору. Тут питання стоїть тільки в тому, чи хоче він повернутися в ринг і довести, що він кращий. Ми говорили про це багато разів. Але яке б рішення він не прийняв, ми підтримаємо його на 100%», - додав Лефлера.

Як повідомляв УНІАН, імовірним місцем проведення реваншу Кличко - Джошуа стане T-Mobile Arena у Лас-Вегасі. Представник арени висловив сподівання, що про бій зможуть домовитися протягом двох найближчих тижнів.