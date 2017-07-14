Мейвезер залишається безумовним фаворитом супербою з Макгрегором

Непереможний екс-чемпіон світу з боксу в п'яти вагових категоріях Флойд Мейвезер, на думку букмекерів, є фаворитом у майбутньому бою з чемпіоном UFC Конором Макгрегором. Їхній поєдинок відбудеться в Лас-Вегасі 26 серпня.

Читайте такожГоловні герої мегапоєдинку Мейвезер і Макгрегор влаштували гарячу сцену на прес-конференції в Нью-Йорку (відео)В котируваннях провідної британської букмекерської компанії William Hill коефіцієнт на тріумф Мейвезера становить 1.14, тоді як шанси на виграш ірландця оцінюються 5.50 до 1-го. Найбільш неймовірний результат бою - це нічия. Ставка на нічийний результат надзвичайно висока - 41 до 1-го.

Як повідомляв УНІАН, напередодні в Лос-Анджелесі почалася промо-кампанія, присвячена поєдинку між Мейвезером і Макгрегором. Суперники вже провели першу прес-конференцію, а в Нью-Йорку стався найбільш скандальний епізод - Мейвезер кинув пачкою купюр в Макгрегора.