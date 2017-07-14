Головні герої мегапоєдинку Мейвезер і Макгрегор влаштували гарячу сцену на прес-конференції в Нью-Йорку (відео)

У четвер, 13 липня, на прес-конференції в Barclays Center в Нью-Йорку американський боксер Флойд Мейвезер-молодший та ірландський боєць змішаного стилю Конор Макгрегор напередодні поєдинку 26 серпня влаштували гарячу сцену, пише The Telegraph.

Мейвезер назвав майбутнього суперника, одягненого в шубу на голе тіло, стриптизером. Потім попросив включити музику і закидав його доларами. Ірландець залишився незворушним, обмежившись лише однією реплікою: «Танцюй для мене, хлопчик».

Нью-йоркський захід став третьою зупинкою в чотириденному прес-турі, в який також увійшли Лос-Анджелес, Торонто і Лондон. Пара, як очікується, завершить свій медіа-тур на SSE Wembley Arena о 19:00 в п'ятницю, 14 липня.

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Поєдинок Мейвезер-Макгрегор пройде 26 серпня у Лас-Вегасі у ваговому ліміті 154 фунта (69,85 кг), а на кону бою може стояти престижний діамантовий пояс WBC. Дохід від поєдинку Макгрегора і Мейвезера стане рекордним в історії боксу.

За неофіційною інформацією, гонорар Макгрегора за поєдинок складе 75 мільйонів доларів, Мейвезера — 100 мільйонів.

40-річний американець здобув перемоги у всіх 49 боях у професійній кар'єрі (26 нокаутом). 28-річний ірландець провів 24 поєдинки за правилами ММА, в яких здобув 21 перемогу (18 нокаутом) і зазнав три поразки.