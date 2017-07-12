Усик може перенести бій з Києва через матч "Динамо"

Генеральний директор компанії K2 Promotions Ukraine Олександр Красюк прокоментував інформацію щодо проведення наступного бою чемпіона світу WBO у важкій вазі Олександра Усика в Києві.

Промоутер повідомив, що наступний бій Усика може пройти в Німеччині або Великобританії, повідомляє "Проспорт ТСН".

"Київ - одна з робочих версій. Але взагалі-то на "Олімпійському" 9 вересня "Динамо" грає матч УПЛ. Тому зараз говорити про бій Усика в цей день - як мінімум неповага до "Динамо". Найближчим часом ми все владнаємо, можливо, навіть на цьому тижні, а може наступного", - сказав Красюк.

Нагадаємо, Усик в статусі головного фаворита Всесвітньої боксерської суперсерії в чвертьфіналі зустрінеться з екс-чемпіоном світу Марко Хуком.

Напередодні з'явилася інформація, що Усик проведе бій проти Хука в Києві 9 вересня.

Зазначимо, що усі чвертьфінали відбудуться у вересні-жовтні цього року. На початку наступного року відбудуться півфінальні поєдинки. Переможець турніру визначиться в травні 2018 року і отримає всі пояси, якими володіють учасники World Boxing Super Series, призові в розмірі 10 мільйонів доларів і трофей Мухаммеда Алі.