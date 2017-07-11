Тренування з мером Києва виставили на аукціон

Спортивне тренування з мером Києва, шестиразовим чемпіоном світу з кікбоксингу і екс-чемпіоном світу з боксу Віталієм Кличком виставили на аукціон за стартовою ціною 38 доларів. Відповідне оголошення про продаж з'явилося на українському сайті державних публічних закупівель ProZorro.

"У здоровому тілі — здоровий дух та енергія для нових життєвих звершень. Мер Києва Віталій Кличко намагається проводити тренування щоранку. І готовий на практиці поділитися секретами спортивного тренування", — йдеться в описі лота на сайті електронного майданчика.

Вартість тренування з мером Києва стартує від 1000 грн. Останній день подачі цінових заявок – 24 липня до 20:00, а вже 25 липня в 11:11 проведуть аукціон.

Згідно з повідомленням, Кличко поділиться секретами своїх щоденних тренувань, а всі кошти, отримані за цей лот, підуть на купівлю апаратів штучної вентиляції легень в дитячу клініку Інституту нейрохірургії.