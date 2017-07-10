Випущений ефектний промо-ролик супербою Мейвезер - МакГрегор (відео)

Телеканал Showtime опублікував офіційний промо-ролик до поєдинку 12-кратного чемпіона світу з боксу Флойда Мейвезера-молодшого і чемпіона UFC у легкій вазі Конора МакГрегора. Поєдинок відбудеться 26 серпня в Лас-Вегасі, а Showtime буде вести його трансляцію по системі pay-per-view.

У промо-ролику звучать заяви обох суперників з майбутнього мега-бою.

Зокрема, Конор МакГрегор обіцяє, що "розіб'є Мейвезеру обличчя".

"Я буду безжальним. Мій кулак просто знищить голову Мейвезера", - говорить МакГрегор.

У той же час Флойд Мейвезер охолоджує запал ірландського бійця.

"Коли ви говорите слово "бокс", ви маєте на увазі мене. Це буде не звичайний боксерський поєдинок. Це великий, великий бізнес", - говорить Флойд.

МакГрегор і Мейвезер змагатимуться за правилами боксу, бій триватиме 12 раундів, вага бійців обмежена лімітом 154 фунта (69,85 кг). Для МакГрегора це буде перший професійний поєдинок у кар'єрі за правилами боксу.