Українець Усик отримав перший номер посіву на World Boxing Super Series

Український чемпіон світу з боксу за версією WBO в першій важкій вазі Олександр Усик посіяний під першим номером на World Boxing Super Series.

Згідно з рейтингом, українець не зустрінеться з іншими чемпіонами - Муратом Гассієвим (IBF), Майрісом Брієдісом (WBC), Юнієром Дортікосом (WBA) - до стадії півфіналу. Про це повідомляють boxingnews.

Читайте такожУкраїнець Усик є фаворитом Всесвітньої боксерської суперсеріїТаким чином, суперниками Усика можуть стати кубинець Майк Перес, поляк Кшиштоф Влодарчик, німець Марко Хук і росіянин Дмитро Кудряшов.

Жеребкування нового грандіозного боксерського турніру – World Boxing Super Series - відбудеться сьогодні пізно ввечері в Монако. Мета змагань – визначити абсолютних чемпіонів світу в двох вагових категоріях – першій важкій вазі і другій середній.

У World Boxing Super Series виступлять 16 боксерів, які змагатимуться за призовий фонд у розмірі 50 мільйонів доларів.