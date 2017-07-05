Українець Усик є фаворитом Всесвітньої боксерської суперсерії

Український чемпіон світу з боксу за версією WBO у важкій вазі Олександр Усик вважається фаворитом у букмекерів у турнірі Всесвітньої боксерської суперсерії (WBSS).

Організатори цього турніру ставлять перед собою мету зібрати по вісім кращих боксерів важкого і другої середньої ваги.

Серед боксерів важкої ваги участь у новому турнірі вже підтвердили чемпіони за чотирма основними версіями: IBF — Мурат Гассієв, WBC — Майріс Бріедіс, WBO — Олександр Усик і WBA Regular — Юнієр Дортікос. Крім чемпіонів, в Суперсерії виступлять Марко Хук і Кшиштоф Влодарчик. Участь Дмитра Кудряшова та Кшиштофа Гловацького офіційно ще не підтверджена.

Як повідомляє портал RingPolska.pl, букмекери вважають фаворитом українця Олександра Усика, коефіцієнт на перемогу якого становить 2,00.

Далі йдуть інші чемпіони: Бріедіс — 4,50, Гассієв — 5,00 і кубинець Дортікос — 9,00. Менше шансів на перемогу, на думку букмекерів, у Кшиштофа Гловацького (15,00), ветерана Марко Хука (17,00), Кшиштофа Влодарчика (21,00) і Дмитра Кудряшова (26,00).

Нагадаємо, турнір WBSS вже встигли прозвати "боксерської Лігою чемпіонів". У червні стало відомо, що участь у змаганні візьме Олександр Усик.