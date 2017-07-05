Український боксер Іван Редкач, що потрапив в аварію у США, повідомив про свій стан

Український боксер легкої вагової категорії Іван Редкач, який увечері в понеділок, 3 липня, потрапив у серйозну аварію в США, почуває себе нормально. Про це він розповів в коментарі Xsport.ua.

Інформація про те, що спортсмена забрали в реанімацію, не підтвердилася, лікарі поставили йому діагноз «шоковий стан» і рекомендували тиждень залишатися під їх наглядом.

"Стан нормалізувався, але сильний шок. Я думав, що все набагато серйозніше, але лікарі поставили діагноз «шок» і сказали, щоб тиждень був під їх наглядом. По суті, відбувся подряпинами від скла. Все добре буде. У лікарні пробуду до п'ятниці", - повідомив Редкач.

Іван Редкач планує провести свій наступний поєдинок у рамках великого шоу в Лос-Анджелесі 9 вересня.