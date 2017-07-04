Менеджер Джошуа: З приводу реваншу з Кличком все вирішиться в найближчі два тижні

Менеджер Едді Хірн, що представляє інтереси чемпіона світу з боксу за версіями WBA, IBF і IBO британця Ентоні Джошуа, заявив, що розраховує отримати згоду Володимира Кличка на матч-реванш з його підопічним.

За словами Хірна, Володимир погодиться на матч-реванш за умови, що поєдинок пройде за межами Великобританії.

"Лас-Вегас є лідером серед претендентів на проведення матчу-реваншу між Ентоні і Володимиром, - розповів Хірн в інтерв'ю Mirror. – В наступні два тижні ми визначимося з датою і ареною. На мій погляд, Кличко погодиться на бій, якщо він пройде за межами Великобританії, і не думаю, що він захоче боксувати в Кардіффі.

Читайте такожДжошуа: У Лас-Вегасі знову закипить кров КличкоМені здається, що Володимир погодиться на матч-реванш, оскільки він насолоджувався останньою подією і захоче влаштувати ще один великий бій. Не думаю, що для нього в цьому випадку гроші – головне питання. Місцем для матчу-реваншу може бути Вегас, може – Нігерія, але в плані логістики перший варіант краще".

Едді Хірн додав, що якщо українець відмовиться активувати цю опцію, то 28 жовтня в Кардіффі на стадіоні «Міленіум» Джошуа зустрінеться з Кубратом Пулєвим. Валлійська арена вже заброньована під цю можливу подію.

"Якщо Володимир не захоче проводити поєдинок, то ми будемо битися з Пулєвим 28 жовтня в Кардіффі", - сказав Хірн.