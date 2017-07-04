Боксерський бій Пак'яо - Хорн встановив рекорд телевізійних рейтингів

Боксерський поєдинок між новим чемпіоном світу за версією WBO в напівсередній вазі австралійцем Джеффом Хорном і легендарним філіппінцем Менні Пак'яо зібрав біля телеекранів рекордну кількість глядачів. Про це інформує ESPN.

На арені у Брісбені (Австралія) були присутні більше 51 тисячі любителів боксу, а трансляцію поєдинку на ESPN подивилося близько 3,1 мільйона глядачів. Показ поєдинку отримав найбільші рейтинги з 2006 року на кабельному телебаченні, а продукт ESPN, пов'язаний з боксом, останній раз збирав таку кількість людей біля екранів у 1995-му.

Поєдинок між Пак'яо і Хорном досяг такого ж рейтингу, як і бій італійця Артуро Гатті з аргентинцем Карлосом Мануелем Бальдомірою в липні 2006 року на НВО.

Відзначимо, що бій Пак'яо - Хорн завершився перемогою австралійця за очками. В результаті, Хорн став чемпіоном світу, значно покращив своє становище у світовому рейтингу і претендує на поєдинок проти Флойда Мейвезера, Еррола Спенса або Кіта Турмана.

Також філіппінський боксер може скористатися опцією реваншу і спробувати оскаржити рішення суддів поєдинку в Брісбені.