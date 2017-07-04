Український боксер Іван Редкач потрапив в серйозну аварію в США і знаходиться в реанімації

11:10, 04 липня 2017
Бокс
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31-річний спортсмен не впорався з керуванням автомобіля.

Машина Івана Редкача після аварії

Український боксер легкої вагової категорії Іван Редкач потрапив в серйозну аварію в США. Близько 22 години за місцевим часом спортсмен разом з другом поверталися з вечері в Малібу додому. На одній з ділянок дороги Редкач не зумів впоратися з керуванням, і машина вилетіла в кювет. Удар об огорожу був дуже сильним і припав на водійську сторону. Боксера відразу забрали в Cedars-Sinai Medical Center, де в даний момент він знаходиться в реанімації. Про його стан буде відомо пізніше, повідомляє Xsport.

Відстань від Малібу до лікарні 41 км

За кілька годин до події Редкач провів вечірнє тренування при підготовці до наступного бою, який повинен відбутися 9 вересня. За словами очевидців, після заняття під час вечері в Малібу українець був чимось стурбований і злим, але близьким вважав за краще про це не розповідати.

Вранці за каліфорнійськім часом лікарі повинні дати перший вердикт про стан українського спортсмена.

Іван Редкач - 31-річний український боксер-професіонал, чемпіон USBA в легкій вазі (до 61,2 кг). У 2009 році він почав професійну кар'єру в США.

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Теги: #бокс#Іван Редкач#аварія Редкача