Український боксер Іван Редкач потрапив в серйозну аварію в США і знаходиться в реанімації

Український боксер легкої вагової категорії Іван Редкач потрапив в серйозну аварію в США. Близько 22 години за місцевим часом спортсмен разом з другом поверталися з вечері в Малібу додому. На одній з ділянок дороги Редкач не зумів впоратися з керуванням, і машина вилетіла в кювет. Удар об огорожу був дуже сильним і припав на водійську сторону. Боксера відразу забрали в Cedars-Sinai Medical Center, де в даний момент він знаходиться в реанімації. Про його стан буде відомо пізніше, повідомляє Xsport.

За кілька годин до події Редкач провів вечірнє тренування при підготовці до наступного бою, який повинен відбутися 9 вересня. За словами очевидців, після заняття під час вечері в Малібу українець був чимось стурбований і злим, але близьким вважав за краще про це не розповідати.

Вранці за каліфорнійськім часом лікарі повинні дати перший вердикт про стан українського спортсмена.

Іван Редкач - 31-річний український боксер-професіонал, чемпіон USBA в легкій вазі (до 61,2 кг). У 2009 році він почав професійну кар'єру в США.