ЗМІ показали реакцію публіки на вечорі боксу у Москві під час виконання гімну України

У Москві перед початком титульного бою між росіянином Олександром Повєткіним і українцем Андрієм Руденком за традицією були виконані національні гімни.

Під час виконання українського гімну практично весь зал встав, повідомляє російське видання Sports.ru, додавши до цього відеофрагмент.

#гимнукраины #Руденко #ukraine #україна #бокс #boxing У зв'язку з такою популярністю відео офіційний ХЕШТЕГ ВІДЕО #хотиммира Публікація від Margarita Islamova (@mar.mari.ri) 1 Лип 2017 о 2:18 PDT

Андрій Рябинський, промоутер росіянина Повєткіна і організатор бою, розповів про заходи безпеки, які були зроблені перед поєдинком.

"Ми зробили абсолютно все для того, щоб це була дружня зустріч. У нас була посилена охорона, додаткова служба безпеки, щоб не було якихось безглуздих провокацій, щоб не було можливості підняти політичну ситуацію", – сказав Рябинский.

У свою чергу, Владислав Єлісєєв, представник команди українця Андрія Руденка, розповів про атмосферу до та під час бою.

"Все було в порядку, спасибі організаторам. Нас добре зустріли, всі побажання задовольняли. Був прекрасний прийом, плюс велике спасибі публіці. Все було добре, жодної неприязні до себе ми не відчували. Все було на вищому рівні", – сказав Єлісєєв.

Як повідомляв УНІАН, у суботу ввечері в Москві в поєдинку росіянина Повєткіна і українця Руденко перемога дісталася Повєткіну за рішенням суддів. При цьому український боксер в самому початку зустрічі отримав травму, але все ж зумів завершити поєдинок.