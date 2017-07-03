ЗМІ показали реакцію публіки на вечорі боксу у Москві під час виконання гімну України
Команда українського боксера Андрія Руденка подякувала організаторам поєдинку за чудовий прийом.
У Москві перед початком титульного бою між росіянином Олександром Повєткіним і українцем Андрієм Руденком за традицією були виконані національні гімни.
Під час виконання українського гімну практично весь зал встав, повідомляє російське видання Sports.ru, додавши до цього відеофрагмент.
Андрій Рябинський, промоутер росіянина Повєткіна і організатор бою, розповів про заходи безпеки, які були зроблені перед поєдинком.
"Ми зробили абсолютно все для того, щоб це була дружня зустріч. У нас була посилена охорона, додаткова служба безпеки, щоб не було якихось безглуздих провокацій, щоб не було можливості підняти політичну ситуацію", – сказав Рябинский.
У свою чергу, Владислав Єлісєєв, представник команди українця Андрія Руденка, розповів про атмосферу до та під час бою.
"Все було в порядку, спасибі організаторам. Нас добре зустріли, всі побажання задовольняли. Був прекрасний прийом, плюс велике спасибі публіці. Все було добре, жодної неприязні до себе ми не відчували. Все було на вищому рівні", – сказав Єлісєєв.
Як повідомляв УНІАН, у суботу ввечері в Москві в поєдинку росіянина Повєткіна і українця Руденко перемога дісталася Повєткіну за рішенням суддів. При цьому український боксер в самому початку зустрічі отримав травму, але все ж зумів завершити поєдинок.