Джошуа: У Лас-Вегасі знову закипить кров Кличка

Британський чемпіон світу з боксу Ентоні Джошуа сподівається, що українець Володимир Кличко дасть згоду на другий бій.

29 квітня Кличко-молодший в Лондоні у видовищному поєдинку достроково програв Ентоні Джошуа, якому гучна перемога принесла на додаток до титулу IBF чемпіонські пояси IBO і WBA.

Тепер Джошуа розглядає два варіанти розвитку подій, але пріоритетом для нього є реванш з Володимиром, який все ще зберігає мовчання.

«М'яч на половині поля Кличко, - образно пояснює ситуацію Джошуа у коментарі Sky Sports. - Я збираюся продовжити свою кар'єру, і зараз у мене є два варіанти. Перший — реванш з Кличком. Ми намагаємося переконати його провести другий поєдинок, знову привернути його інтерес. Кличко досяг великих успіхів по ходу своєї кар'єри, але зараз йому треба більше часу, щоб знайти в собі мотивацію.

План "Б" для мене — Кубрат Пулєв. Коли ти володієш титулом, є обов'язкові претенденти. Один з них — дуже талановитий болгарський боксер».

Місцем ймовірного проведення повторного бою Кличко - Джошуа може стати Лас-Вегас, вважає британський боксер.

"Лондонський "Уемблі" відмінно нас прийняв. В тому числі і Володимир отримав свою порцію захоплення і поваги там. Кличко вже так багато досяг, і ніхто не знає, чи є у нього мотивація. Лас-Вегас - це Мекка боксу, і це місто може дати Володимиру новий виклик. Я думаю, що в цьому місті знову закипить його кров", - додав Джошуа.

Попередньою датою бою українця і британця називають 28 жовтня.