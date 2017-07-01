Травмований Руденко за очками програв бій "Російському витязю" Повєткіну

У Москві завершився титульний бій WBO International і WBA International, в якому українець Андрій Руденко зустрічався з росіянином Олександром Повєткіним і програв одноголосним рішенням суддів.

У самому початку бою українець отримав травму, коли защемив нерв в області шиї у першому раунді. Втім, після 5-хвилинної паузи, під натиском секундантів, український боксер прийняв рішення продовжити бій. Практично не піднімаючи голови він провів весь поєдинок, але, з часом, зумів пристосуватися до манери ведення бою суперника і, в певні моменти, навіть мав невелику перевагу.

Тим не менше, українець відчував постійний дискомфорт і не зміг нав'язати опоненту свій бокс.

Одноголосним рішенням суддів перемогу здобув Повєткін - 120:109, 120:108, 120:108.