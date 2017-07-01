Голуб зазнав першої поразки в кар'єрі спірним рішенням суддів на користь американця (відео)

Український напівсередньоваговик Іван Голуб зазнав першої поразки у професійній кар'єрі, поступившись спірним одноголосним рішенням суддів американцеві Джемонтею Кларку, повідомляє СпортОнлайн.

Бій проходив в Толедо (штат Огайо, США) в ніч на суботу за київським часом.

Голуб був активніший, практично, впродовж всього бою, працюючи першим номером. Кларк за рахунок переваги в довжині рук намагався тримати українця на дистанції і контратакувати.

У четвертому раунді українець зумів потрясти суперника. після чого той змушений був рятуватися в клінчі. Весь п'ятий раунд Кларк пробігав по рингу. Домогтися дострокової перемоги українцю не вдалося, а в шостому і сьомому раундах краще виглядав вже американець, але останній, восьмий раунд залишився за українцем.

За підсумками бою, з незрозумілих причин, рахунок на картах суддів виявився на користь Кларка - 77:75, 77:75 і 79:73.

Раніше Голуб виграв 13 боїв на профі-рингу, 11 з яких завершив достроково нокаутом.