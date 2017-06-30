Україна подасть заявку на проведення чемпіонату світу з боксу-2019

Чемпіонат світу-2019 з боксу може пройти в Києві, заявив радник президента Федерації боксу України Дмитро Гайструк повідомляє Xsport.

Козирем української заявки стане досвід успішного проведення чемпіонату Європи-2017, який пройшов у Харкові.

Федерація боксу України найближчим часом подасть заявку на право проведення турніру. Презентація заявки відбудеться 24 липня на засіданні виконкому Міжнародної федерації боксу (AIBA).

«Всі залишилися задоволені рівнем організації чемпіонату Європи. Федерація боксу України відчула в собі сили проводити турніри такого рівня. Наступним кроком стане подача заявки на проведення чемпіонату світу-2019 - ліцензійного до Олімпійських ігор в Токіо. 24 липня в Москві на засіданні виконавчого комітету AIBA ми презентуємо нашу заявку».

За словами Гайструка, позицію України в боротьбі за чемпіонат світу можуть послабити проблеми з допуском на харківський чемпіонат Європи збірній Косово.

«Отримати чемпіонат світу буде важко. Суперники плануються дуже серйозні. На чемпіонаті Європи у нас виникли труднощі з допуском команди з Косово з причини того, що Україна не визнає статус Косово як держави. AIBA залишилося дуже задоволена рівнем організації турніру, телевізійною трансляцією, але залишився певний осад від того, що ми не змогли переступити через державні закони і у вигляді винятку допустити команду Косово на чемпіонат Європи, який є єдиним відбором на чемпіонат світу. Зараз ми будемо спілкуватися і з AIBA, і з Європейської конфедерацією і зробимо максимально привабливу заявку, щоб отримати право на чемпіонат світу. Ми готові».

За словами Гайструка, бюджет проведення чемпіонату Європи-2017 склав більше 1 млн доларів.