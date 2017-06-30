Визначився опонент Ломаченка в новому чемпіонському поєдинку 5 серпня

Став відомий наступний суперник чемпіона світу з боксу українця Василя Ломаченка.

Промоутерська компанія Top Rank назвала ім'я наступного опонента Василя, яким став 33-річний колумбієць Мігель Марріага. У його послужному списку 27 боїв на професійній арені, в яких він припустився двох поразок. З 25-ти перемог 21 здобута нокаутом.

Головним претендентом на роль суперника українця вважався Гільєрмо Рігондо, однак сторони так і не зуміли домовитися.

Нагадаємо, до цього було відомо, що наступний поєдинок Василь Ломаченко проведе 5 серпня в Лос-Анджелесі, однак ім'я суперника він дізнався тільки зараз. Бій Ломаченка та Марріаги стане головною подією боксерського шоу, передає BoxingScene.

Колумбієць Марріага двічі ставав претендентом на титул чемпіона світу в напівлегкій вазі, проте поступився в поєдинках з Ніколасом Уолтерсом і Оскаром Вальдесом.

Конкурентний бій з Вальдесом став останнім на даний момент для Марріаги. Ломаченко в останній раз виходив на ринг у квітні, коли без проблем розібрався з Джейсоном Сосою.