Джошуа про бій-реванш: Я не буду чекати рішення Кличка вічно

Терпіння чемпіона світу за версіями IBF та WBA в суперважкій вазі Ентоні Джошуа закінчується. Британець втомився від відсутності інформації про свій наступний поєдинок, тому закликав українця Володимира Кличка швидше визначиться з бажанням проводити реванш або закінчити кар'єру, повідомляє Isport.

"Я не буду чекати вічно, Кличко повинен визначитися. Так, ми поки що чекаємо Кличка, але у нас є свої плани. Кличко знає, що наближається момент, коли він повинен вирішити і сказати, хоче він ще один бій. Я готовий вийти на ринг проти нього знову.

Однозначно, у мене буде бій в кінці року. Моїм суперником стане або Кличко, або Кубрат Пулєв. На даний момент я чекаю новин від свого промоутера і повільно приступаю до тренувань. Я не хочу перестаратися з важкими тренуваннями, тому що в минулому це трапилося зі мною, але і не хочу запускати свою форму", – заявив Джошуа.

Раніше повідомлялося, що бій Кличко – Джошуа названий кращим в поточному році.

Головним місцем для проведення реваншу називається Лас-Вегас.

Як повідомляв УНІАН, 29 квітня в Лондоні на стадіоні "Уемблі" Джошуа побив Кличка в бою за титули чемпіона світу.