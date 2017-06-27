Ломаченко проведе наступний бій 5 серпня в Лос-Анджелесі

Чемпіон світу з боксу в другій напівлегкій вазі за версією WBO Василь Ломаченко дізнався дату свого наступного поєдинку.

На авторитетному сайті BoxRec з'явилася інформація, що наступний бій українця відбудеться 5 серпня в Лос-Анджелесі. До цього менеджер Ломаченко Егіс Клімас заявляв, що бій його боксера точно відбудеться в серпні.

На підтвердження інформації з BoxRec в своєму Instagram Ломаченко виклав фотографію з пробіжки з лаконічним написом:

«5 серпня».

При цьому ім'я наступного суперника українця залишається невідомим, повідомляє Xsport. Якщо раніше пріоритетним варіантом був єдиний кривдник Ломаченко на профірингу Орландо Салідо, то останнім часом більше йдеться про можливий поєдинок Ломаченка проти Гільєрмо Рігондо.