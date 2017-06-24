Україна виграла командний залік домашнього чемпіонату Європи з боксу

Збірна України посіла перше місце в медальному заліку чемпіонату Європи з боксу, який проходив у Харкові.

Нагадаємо, на рахунку нашої команди 6 медалей – три золота у Юрія Шестака (до 60 кг), Олександра Хижняка (до 75 кг), Віктора Вихріста (понад 91 кг), одне срібло у Миколи Буценка (до 56 кг) і дві бронзи у Дмитра Замотаєва (до 52 кг) та Євгена Барабанова (до 69 кг).

На другому місці медального заліку розташувалися росіяни з п'ятьма медалями (2 золота, 2 срібла та 1 бронза), третіми стали британці з 8-ма медалями (1 золото, 6 срібних і 1 бронзова нагороди).