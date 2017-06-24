Українець Віктор Вихріст став чемпіоном Європи з боксу у найпрестижнішій суперважкій категорії (відео)

На чемпіонаті Європи з боксу, який завершився у Харкові, в третій раз пролунав гімн України.

В останньому фінальному бою в суперважкій ваговій категорії (понад 91 кг) українець Віктор Вихріст здолав англійця Фрезера Кларка. Перемога дісталася спортсмену збірної України одноголосним рішенням суддів.

Таким чином, Віктор Вихріст приніс третю золоту медаль українській збірній. Раніше сьогодні чемпіонами Європи стали Юрій Шестак (категорія до 60 кг) та Олександр Хижняк (до 75 кг).

Срібну нагороду виборов Микола Буценко.

Крім того, бронзовими призерами у складі української збірної стали Дмитро Замотаєв (до 52 кг) та Євген Барабанов (до 69 кг).

У збірної України - три золотих, одна срібна і дві бронзових нагороди за підсумками чемпіонату Європи, який проходив у Харкові з 16-го по 24 червня.

Відео бою Віктор Вихріст (Україна) - Фрезер Кларк (Англія):