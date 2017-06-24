Олександр Хижняк виграв друге золото для України на чемпіонаті Європи з боксу в Харкові
У фіналі спортсмен з Полтави здолав азербайджанського боксера.
На чемпіонаті Європи з боксу, який сьогодні завершується в Харкові, ще одне чемпіонське звання у складі збірної України виграв Олександр Хижняк, який виступає в категорії до 75 кг.
У фінальному бою боксер з Полтави переміг суперника з Азербайджану Камрана Шахсуварли.
З перших секунд українець обрушив на азербайджанця каскад ударів. У першому ж раунді рефері два рази фіксував нокдаун у суперника нашого боксера.
У підсумку перемога одноголосним рішенням суддів (5:0) була присуджена Олександру Хижняку.
Це друга золота медаль у скарбничці збірної України. Як повідомляв УНІАН, першим чемпіоном у складі нашої команди став Юрій Шестак.
Крім того, срібним призером став українець Микола Буценко.
Сьогодні виступить ще один представник збірної України. В останньому бою Віктор Вихріст побореться за звання чемпіона в суперважкій категорії з британцем Фрезером Кларком.
УНІАН веде пряму онлайн відео-трансляцію фінальних поєдинків.