Олександр Хижняк виграв друге золото для України на чемпіонаті Європи з боксу в Харкові

На чемпіонаті Європи з боксу, який сьогодні завершується в Харкові, ще одне чемпіонське звання у складі збірної України виграв Олександр Хижняк, який виступає в категорії до 75 кг.

У фінальному бою боксер з Полтави переміг суперника з Азербайджану Камрана Шахсуварли.

З перших секунд українець обрушив на азербайджанця каскад ударів. У першому ж раунді рефері два рази фіксував нокдаун у суперника нашого боксера.

У підсумку перемога одноголосним рішенням суддів (5:0) була присуджена Олександру Хижняку.

Це друга золота медаль у скарбничці збірної України. Як повідомляв УНІАН, першим чемпіоном у складі нашої команди став Юрій Шестак.

Крім того, срібним призером став українець Микола Буценко.

Сьогодні виступить ще один представник збірної України. В останньому бою Віктор Вихріст побореться за звання чемпіона в суперважкій категорії з британцем Фрезером Кларком.

УНІАН веде пряму онлайн відео-трансляцію фінальних поєдинків.