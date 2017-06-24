Українець Юрій Шестак став чемпіоном Європи з боксу, перемігши у фіналі росіянина
17:39, 24 червня 2017Бокс
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Харків'янин Юрій Шестак виграв перше золото для збірної України на домашньому чемпіонаті Європи з боксу.
Юрій Шестак - чемпіон Європи з боксу / boxnews.com.ua
На чемпіонаті Європи з боксу у Харкові сьогодні проходять фінальні бої.
У категорії до 60 кг став чемпіоном континенту українець Юрій Шестак. У фінальному бою роздільним рішенням суддів (4:1) він переміг Габіла Мамедова з Росії. Поєдинок проходив на рівних, у другому раунді рефері вважав, що в українця був нокдаун, проте Шестак витримав натиск росіянина і завдяки більшій кількості влучань здобув перемогу.
В іншому фінальному поєдинку за участю українського боксера - Миколи Буценка - перемога дісталася англійцю Пітеру Макгрейлу (категорія до 56 кг).
Найближчим часом за золото змагатимуться українці Олександр Хижняк і Віктор Вихріст.
УНІАН веде пряму онлайн відео трансляцію фінальних боїв.
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