Бокс, чемпіонат Європи, фінали: відео онлайн-трансляція

16:00, 24 червня 2017
Бокс
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У Харкові проходять поєдинки за золоті нагороди європейської першості з боксу.

fbu.net.ua

Сьогодні в Харкові відбуваються фінальні поєдинки чемпіонату Європи з боксу.

Нагадаємо, учора у півфіналах брали участь шість українських боксерів. Четверо з них змогли вибороти право поборотися за золото. Це, зокрема, Микола Буценко, Олександр Хижняк, Юрій Шестак та Віктор Вихріст.

Повний розклад фінальних боїв:

Вагова категорія до 49 кг 

Василій Єгоров (Росія) – Галал Яфай (Англія) 

Вагова категорія до 52 кг

Даніель Асенов (Болгарія) – Дін Фаррелл (Англія)

Вагова категорія до 56 кг 

Микола Буценко (УКРАЇНА) – Пітер Макгрейл (Англія) 

Вагова категорія до 60 кг

Юрій Шестак (УКРАЇНА) – Габіл Мамедов (Росія)

Вагова категорія до 64 кг 

Люк Маккормек (Англія) – Ованнес Бачков (Вірменія) 

Вагова категорія до 69 кг

Пет Маккормек (Англія) – Абасс Барау (Німеччина)

Вагова категорія до 75 кг 

Олександр Хижняк (УКРАЇНА) – Камран Шахсуварли (Азербайджан) 

Вагова категорія до 81 кг

Джозеф Уорд (Ірландія) – Муслім Гаджимагомедов (Росія)

Вагова категорія до 91 кг 

Євгеній Тищенко (Росія) – Чивен Кларк (Англія) 

Вагова категорія понад 91 кг 

Віктор Вихріст (УКРАЇНА) – Фрезер Кларк (Англія)

Дивіться пряму відео-трансляцію фінальних боїв на УНІАН сьогодні о 16:00.

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Теги: #бокс#збірна України#чемпіонат Європи