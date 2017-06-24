Бокс, чемпіонат Європи, фінали: відео онлайн-трансляція

Сьогодні в Харкові відбуваються фінальні поєдинки чемпіонату Європи з боксу.

Нагадаємо, учора у півфіналах брали участь шість українських боксерів. Четверо з них змогли вибороти право поборотися за золото. Це, зокрема, Микола Буценко, Олександр Хижняк, Юрій Шестак та Віктор Вихріст.

Повний розклад фінальних боїв:

Вагова категорія до 49 кг

Василій Єгоров (Росія) – Галал Яфай (Англія)

Вагова категорія до 52 кг

Даніель Асенов (Болгарія) – Дін Фаррелл (Англія)

Вагова категорія до 56 кг

Микола Буценко (УКРАЇНА) – Пітер Макгрейл (Англія)

Вагова категорія до 60 кг

Юрій Шестак (УКРАЇНА) – Габіл Мамедов (Росія)

Вагова категорія до 64 кг

Люк Маккормек (Англія) – Ованнес Бачков (Вірменія)

Вагова категорія до 69 кг

Пет Маккормек (Англія) – Абасс Барау (Німеччина)

Вагова категорія до 75 кг

Олександр Хижняк (УКРАЇНА) – Камран Шахсуварли (Азербайджан)

Вагова категорія до 81 кг

Джозеф Уорд (Ірландія) – Муслім Гаджимагомедов (Росія)

Вагова категорія до 91 кг

Євгеній Тищенко (Росія) – Чивен Кларк (Англія)

Вагова категорія понад 91 кг

Віктор Вихріст (УКРАЇНА) – Фрезер Кларк (Англія)

Дивіться пряму відео-трансляцію фінальних боїв на УНІАН сьогодні о 16:00.

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