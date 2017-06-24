Бокс, чемпіонат Європи, фінали: відео онлайн-трансляція
У Харкові проходять поєдинки за золоті нагороди європейської першості з боксу.
Сьогодні в Харкові відбуваються фінальні поєдинки чемпіонату Європи з боксу.
Нагадаємо, учора у півфіналах брали участь шість українських боксерів. Четверо з них змогли вибороти право поборотися за золото. Це, зокрема, Микола Буценко, Олександр Хижняк, Юрій Шестак та Віктор Вихріст.
Повний розклад фінальних боїв:
Вагова категорія до 49 кг
Василій Єгоров (Росія) – Галал Яфай (Англія)
Вагова категорія до 52 кг
Даніель Асенов (Болгарія) – Дін Фаррелл (Англія)
Вагова категорія до 56 кг
Микола Буценко (УКРАЇНА) – Пітер Макгрейл (Англія)
Вагова категорія до 60 кг
Юрій Шестак (УКРАЇНА) – Габіл Мамедов (Росія)
Вагова категорія до 64 кг
Люк Маккормек (Англія) – Ованнес Бачков (Вірменія)
Вагова категорія до 69 кг
Пет Маккормек (Англія) – Абасс Барау (Німеччина)
Вагова категорія до 75 кг
Олександр Хижняк (УКРАЇНА) – Камран Шахсуварли (Азербайджан)
Вагова категорія до 81 кг
Джозеф Уорд (Ірландія) – Муслім Гаджимагомедов (Росія)
Вагова категорія до 91 кг
Євгеній Тищенко (Росія) – Чивен Кларк (Англія)
Вагова категорія понад 91 кг
Віктор Вихріст (УКРАЇНА) – Фрезер Кларк (Англія)
Дивіться пряму відео-трансляцію фінальних боїв на УНІАН сьогодні о 16:00.