Українець Вихріст здолав росіянина Бабаніна і вийшов у фінал ЧЄ з боксу разом з іще трьома українцями (відео)

Чотири українських боксери вийшли у фінал чемпіонату Європи з боксу, що проходить у Харкові.

Шестеро представників України взяли участь у півфінальних боях, і лише двоє не пройшли у фінальну стадію.

Двоє спортсменів збірної України виходили на ринг вдень. Як раніше повідомляв УНІАН, Микола Буценко в категорії до 56 кг і Олександр Хижняк в категорії до 75 кг здолали відповідно Курта Уокера (Ірландія) і Сальваторе Кавальяро (Італія).

У вечірній сесії виступали чотири українці. Юрій Шестак (до 60 кг) роздільним рішенням суддів переміг британця Каллума Френча.

Віктор Вихріст в суперважкій вазі (понад 91 кг) виявився сильнішим за росіянина Максима Бабаніна. Поєдинок українця і росіянина виявився родзинкою вечора. Бій був непростим: Вихріст заробив розсічення брови, але довів поєдинок до перемоги, хоч вона і була присуджена українцю роздільним рішенням суддів.

Українці Дмитро Замотаєв (до 52 кг) та Євген Барабанов (до 69 кг) закінчили свої виступи на чемпіонаті Європи з бронзовими медалями – у півфіналі вони поступилися болгарину Даніелю Асенову і британцеві Пету Маккормаку.

Таким чином, завтра Микола Буценко, Олександр Хижняк, Юрій Шестак та Віктор Вихріст будуть боротися за золоті медалі чемпіонату Європи.

Зазначимо, що бронзову медаль для збірної Ізраїлю в категорії до 60 кг завоював вихованець херсонської школи боксу, чемпіон Європи-2013 в складі збірної України Павло Іщенко. До 2015 року Іщенко виступав за українську збірну і був учасником Олімпійських ігор в Лондоні.

Завтра УНІАН проведе пряму онлайн відео-трансляцію вирішальної стадії турніру. Початок фіналів - о 16:00.

Відео бою Віктор Вихріст (Україна) - Максим Бабанін (Росія):