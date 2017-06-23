Боксер Микола Буценко першим з українців пробився у фінал чемпіонату Європи з боксу в Харкові (відео)
16:30, 23 червня 2017Бокс
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За явною перевагою Буценко переміг в півфіналі свого суперника з Ірландії Курта Уокера.
Микола Буценко / fbu.net.ua
На чемпіонаті Європи з боксу у Харкові сьогодні проходять півфінальні бої. УНІАН проводить пряму онлайн відео-трансляцію змагань.
Як раніше повідомлялося, за вихід до фіналів борються шість українських боксерів.
Першим у складі збірної України на ринг вийшов одесит Микола Буценко, який змагається у ваговій категорії до 56 кг. Його суперником у півфіналі був представник Ірландії Курт Уокер.
Поєдинок пройшов за явною перевагою українця, а одного разу Буценко відправив Уокера в нокдаун.
У підсумку, за рішенням суддів з рахунком 5:0 виграв Буценко, який став першим учасником фіналу у складі збірної України.
Півфінал ЧЄ з боксу. Микола Буценко - Курт Ентоні Джеймс Уокер. Відео бою
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