Боксер Микола Буценко першим з українців пробився у фінал чемпіонату Європи з боксу в Харкові (відео)

На чемпіонаті Європи з боксу у Харкові сьогодні проходять півфінальні бої. УНІАН проводить пряму онлайн відео-трансляцію змагань.

Як раніше повідомлялося, за вихід до фіналів борються шість українських боксерів.

Першим у складі збірної України на ринг вийшов одесит Микола Буценко, який змагається у ваговій категорії до 56 кг. Його суперником у півфіналі був представник Ірландії Курт Уокер.

Поєдинок пройшов за явною перевагою українця, а одного разу Буценко відправив Уокера в нокдаун.

У підсумку, за рішенням суддів з рахунком 5:0 виграв Буценко, який став першим учасником фіналу у складі збірної України.