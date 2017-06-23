Бокс, чемпіонат Європи, 1/2 фіналу: відео онлайн-трансляція
17:57, 23 червня 2017Бокс
739
У Харкові ведеться суперечка безпосередньо за медалі першості континенту. УНІАН веде пряму відео-трансляцію змагань.
fbu.net.ua
Сьогодні в Харкові проходять поєдинки 1/2 фіналу чемпіонату Європи з боксу.
Як раніше повідомляв УНІАН, у півфінальну стадію змагань пробилися шестеро українських боксерів - Дмитро Замотаєв (категорія до 52 кг), Микола Буценко (до 56 кг), Юрій Шестак (до 60 кг), Євген Барабанов (до 69 кг), Олександр Хижняк (до 75 кг) та Віктор Вихріст (понад 91 кг).
Дивіться пряму відео-трансляцію боїв 1/2 фіналу ЧЄ на УНІАН у п'ятницю, 23 червня, о 14.30 та 18.00.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter