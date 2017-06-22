Ломаченко, найімовірніше, візьме реванш у свого кривдника Салідо 5 серпня
11:04, 22 червня 2017Бокс
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Промоутер українського боксера Василя Ломаченка Боб Арум повідомив дату і місце проведення наступного бою свого підопічного.
Василь Ломаченко проведе наступний бій 5 серпня в Лос-Анджелесі / К2
Чемпіон світу за версією WBO в другій напівлегкій вазі Василь Ломаченко повернеться на ринг на початку серпня. Український боксер проведе черговий захист титулу в США.
Промоутер Ломаченка Боб Арум забронював для Василя на 5 серпня арену Staples Center в Лос-Анджелесі, інформує BoxingNews з посиланням на Los Angeles Times.
Найбільш імовірним суперником українця стане колишній чемпіон світу за версією WBA Орландо Салідо. Саме мексиканець завдав єдиної поразки Ломаченку в його професійній кар'єрі. Таким чином у Василя буде прекрасна можливість взяти реванш у свого кривдника.
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