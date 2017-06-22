Ломаченко, найімовірніше, візьме реванш у свого кривдника Салідо 5 серпня

Чемпіон світу за версією WBO в другій напівлегкій вазі Василь Ломаченко повернеться на ринг на початку серпня. Український боксер проведе черговий захист титулу в США.

Промоутер Ломаченка Боб Арум забронював для Василя на 5 серпня арену Staples Center в Лос-Анджелесі, інформує BoxingNews з посиланням на Los Angeles Times.

Найбільш імовірним суперником українця стане колишній чемпіон світу за версією WBA Орландо Салідо. Саме мексиканець завдав єдиної поразки Ломаченку в його професійній кар'єрі. Таким чином у Василя буде прекрасна можливість взяти реванш у свого кривдника.