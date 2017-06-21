Шість українських боксерів вийшли у півфінал чемпіонату Європи з боксу в Харкові

Шестеро українських боксерів вийшли до півфіналу чемпіонату Європи з боксу, який в ці дні проходить у Харкові.

Свої чвертьфінальні бої сьогодні виграли Дмитро Замотаєв (категорія до 52 кг), Микола Буценко (до 56 кг), Юрій Шестак (до 60 кг), Євген Барабанов (до 69 кг), Олександр Хижняк (до 75 кг) та Віктор Вихріст (понад 91 кг), повідомляє Isport.

У четвер ці шестеро українських боксерів проведуть півфінальні зустрічі.

Ще два українця - Назар Куротчин (до 49 кг) і Рамазан Муслимов (до 91 кг) - програли свої бої в чвертьфіналі.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат Європи з боксу проходить у Харкові з 16-го по 24 червня. Він також є відбірковим на чемпіонат світу. Путівки на світову першість вибороли всі чвертьфіналісти континентального турніру.