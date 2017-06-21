Ломаченко увійшов до п'ятірки кращих боксерів світу за версією The Ring
13:36, 21 червня 2017Бокс
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Американське видання поставило українця на 5-е місце в рейтингу незалежно від вагових категорій.
Ломаченко увійшов у п'ятірку кращих / Twitter @FightBible
Український боксер Василь Ломаченко включений до Топ-5 кращих боксерів-професіоналів рейтингу незалежно від вагових категорій авторитетного американського журналу The Ring.
Чемпіон світу в напівлегкій вазі за версією WBO (2014-2016) і в другій напівлегкій вазі за версією WBO (2016 - н. в.) на даний момент провів на профессионаьном рингу 9 боїв, 8 з яких виграв (одна нічия).
Очолює список Андре Уорд (США). Слідом за ним йдуть Геннадій Головкін (Казахстан), Роман Гонсалес (Нікарагуа) і Теренс Кроуфорд (США).
Свій наступний бій Ломаченко повинен провести з мексиканцем Орландо Салідо. Дата і місце проведення бою до підписання контракту не розголошуються.
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