Ломаченко увійшов до п'ятірки кращих боксерів світу за версією The Ring

Український боксер Василь Ломаченко включений до Топ-5 кращих боксерів-професіоналів рейтингу незалежно від вагових категорій авторитетного американського журналу The Ring.

Чемпіон світу в напівлегкій вазі за версією WBO (2014-2016) і в другій напівлегкій вазі за версією WBO (2016 - н. в.) на даний момент провів на профессионаьном рингу 9 боїв, 8 з яких виграв (одна нічия).

Очолює список Андре Уорд (США). Слідом за ним йдуть Геннадій Головкін (Казахстан), Роман Гонсалес (Нікарагуа) і Теренс Кроуфорд (США).

Свій наступний бій Ломаченко повинен провести з мексиканцем Орландо Салідо. Дата і місце проведення бою до підписання контракту не розголошуються.